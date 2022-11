BPOLI-KA: Bahnmitarbeiter beleidigt und bedroht

Pforzheim (ots) - Nach Einbruch in Pforzheimer Hauptbahnhof, ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Mehrere Personen sind in der Nacht auf Samstag (26. November) in ein Lebensmittelgeschäft im Pforzheimer Hauptbahnhof eingebrochen. Drei Tatverdächtige konnten vor Ort festgenommen werden. Der entstandene Schaden ...

mehr