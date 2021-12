Polizei Köln

POL-K: 211222-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Getränkemarkt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 7 vom 16. Dezember

Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses fahndet die Kripo Köln mit Bildern aus Überwachungskameras nach zwei Räubern, die am Mittwochabend (15. Dezember) einen Getränkemarkt an der Tönnis-Straße in Worringen überfallen haben. Einer der beiden circa 30-jährigen Maskierten bedrohte einen Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe. Auffällig waren bei einem der Angreifer dessen schwarze Sportschuhe mit roten und weißen Applikationen.

Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/85

Hinweise werden dringend erbeten an das Kriminalkommissariat 14 unter Tel.-Nr.0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

