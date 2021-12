Polizei Köln

POL-K: 211222-1-Lev Geldautomat in Leverkusen gesprengt

Köln (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch (22. Dezember) einen Geldautomaten in einer Sparkasse in Leverkusen-Schlebusch gesprengt. Laut Zeugenaussagen sollen 3 bis 4 Männer die Filiale am "Münster Gäßchen" gegen 3.15 Uhr betreten haben und nach der Detonation mit einem dunklen Kombi geflüchtet sein. Der Tatort ist derzeit abgesperrt und wird von Ermittlern der Tatortgruppe LKA sowie des Fachkommissariats 71 untersucht. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (ph/de)

