Polizei Köln

POL-K: 211221-2-K Fahrradfahrer beim Abbiegen erfasst - Klinik

Köln (ots)

In Bickendorf ist ein 43 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagnachmittag (20. Dezember) beim Linksabbiegen von der Mathias-Brüggen-Straße auf den Mühlenweg von einem entgegenkommenden Ford Focus (Fahrer 50) erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell