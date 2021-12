Polizei Köln

POL-K: 211221-3-K Fünf Verletze bei Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw

Köln (ots)

Fünf Menschen sind am Montagnachmittag (20. Dezember) bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw in Köln-Ehrenfeld zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr war der Berufsfahrer (24) mit dem Bus an der Kreuzung Ehrenfeldgürtel/Vogelsanger Straße in die rechte Seite des nach links abbiegenden Nissan Qashqai gefahren. Derzeit prüft das Verkehrskommissariat 2, ob der 24-Jährige, der auf dem Ehrenfeldgürtel in Richtung Lindenthal unterwegs war, möglicherweise bei "Rot" gefahren ist. Der Busfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein durch den Zusammenstoß gestürzter Fahrgast (24w) sowie die Nissan-Fahrerin (35) und ihre zwei Kinder (4w, 9m) kamen mit leichten Verletzungen davon. (cs/de)

