Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub an der Wilhelm-Strater-Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 25. September, gegen 23 Uhr haben zwei noch unbekannte Täter an der Wilhelm-Strater-Straße in Rheydt einen 58-jährigen Mann überfallen und seine Wertsachen geraubt. Dabei haben sie ihm leichte Verletzungen zugefügt. Dies wurde der Polizei am Dienstag bekannt gemacht.

Der 58-Jährige war laut eigenen Angaben zu Fuß auf der Wilhelm-Strater-Straße unterwegs, als in Höhe der Einmündung Logenstraße zwei Männer aus einem Gebüsch gesprungen seien. Die beiden hätten ihn geschubst und ins Gesicht geschlagen, sodass er hingefallen sei. Dort hätten sie auf ihn eingetreten.

De Männer nahmen dem 58-Jährigen seine Wertsachen ab - Portemonnaie, Schmuck und ein Smartphone - und flüchteten in unbekannte Richtung. Beide sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem hatten beide kurze, dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben, oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

