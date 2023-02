Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Staubsauger in Brand geraten - Senior wurde Opfer einer Beugehaftstrafe - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Von Straße abgekommen und aufgefahren

Ein 23-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12.45 Uhr die K 1907 zwischen Unterweissach und Unterbrüden, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor und ins Schleudern geriet. Das Auto kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße ab, wobei 2000 Euro Sachschaden entstand. Kurze Zeit später ereignete sich ein Folgeunfall, nachdem eine 37-jährige Audi-Fahrerin wegen des Unfalls abbremste. Der nachfolgende 82-jährige Skoda-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Audi auf, wobei weitere Sachschäden in Höhe von 11000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Auto beschädigt

In der Flurstraße wurde zwischen letzten Samstag und Donnerstag ein geparkter Pkw Mercedes mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Fahrzeugs und verursachten erheblichen Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Schorndorf: Betrugsopfer verlor über 6000 Euro

Ein Schorndorf Bürger verlor am Donnerstag bei einer Betrugsstraftat über 6000 Euro. Er wurde über ein Messengerdienst von Betrügern kontaktiert, die sich als Tochter des Opfers ausgaben und Geld forderten. Der Senior hegte keinen Verdacht und überwies den Tätern das Geld.

Die Polizei rät zur besonderen Vorsicht, wenn Geldforderungen an sie gerichtet werden und beachten Sie nachfolgende Hinweise:

Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Weinstadt-Beutelsbach: Brand in Einfamilienhaus

Am Donnerstag kam es in einem Einfamilienhaus in der Urbanstraße vermutlich aufgrund eines defekten Staubsaugers zum Brandausbruch. Als der Eigentümer am Abend nach Hause kam, war das Feuer bereits von selbst erloschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Leutenbach: Leitpfosten beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden zwischen Leutenbach und Weiler zum Stein sämtliche Leitpfosten herausgerissen und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell