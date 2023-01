Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter löst Radmuttern und beschädigt Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / KEMME (erb). In der Zeit vom 28.01.2023, 17:00 Uhr, bis zum 29.01.2023, 12:00 Uhr, verging sich ein bislang unbekannter Täter an einem Pkw in der Mittelstraße in 31174 Schellerten, OT Kemme. Durch den Kriminellen wurden die Radmuttern an dem Pkw entfernt und eine Delle in Karosserie geschlagen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand erscheint es möglich, dass die Tat eher zur Nachtzeit stattgefunden hat. Zeugen gaben Hinweise auf verdächtige Geräusche zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und sucht nun nach weiteren Hinweisgebern. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 05063/9010 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell