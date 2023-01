Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch im Industriegebiet Limmer

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 29.01.2022, gegen 00:05 Uhr, kommt es in der Liebigstraße im Industriegebiet in 31061 Alfeld, OT Limmer, zu einem versuchen Einbruch in eine ortsansässige Firma. Hierbei wird nach derzeitigem Ermittlungsstand versucht ein größeres Rolltor einer Lagerhalle aufzuhebeln, was jedoch misslingt. Des Weiteren wird auf dem Firmengelände Metallschrott zum Abtransport bereitgelegt. Es ist zu vermuten, dass die unbekannten Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden und unerkannt die Flucht ergriffen. Es kommt nicht zum Entwendungsschaden. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell