Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Raubüberfall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 29.01.2023, gegen 06:40 Uhr, kommt es am Normannplatz/Bahnhofstraße in 31061 Alfeld zu einem Raubüberfall auf einen 27-Jährigen. Nach bisherigen Ermittlungen haben sich zwei bislang unbekannte Personen unbemerkt aus Richtung des Normannplatzes angenähert und unvermittelt mit Fäusten auf das Opfer eingeschlagen. Dabei stürzt der 27-Jährige zu Boden und er wird leicht verletzt. Im Anschluss entwenden die unbekannten Täter, die Armbanduhr, sowie die Geldbörse des Opfers und flüchten Richtung Bahnhof. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: - männlich, - ca. 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, - ca. 170 cm groß. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell