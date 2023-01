Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein 59-jähriger Hildesheimer befährt am Sonntag, 29.01.2023, gegen 01.00 Uhr, mit seinem Pkw den Kennedydamm in Richtung Asel und beabsichtigt auf das Gelände einer dortigen Tankstelle abzubiegen. Beim Abbiegevorgang verliert der 59-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses mit höherer Geschwindigkeit frontal gegen eine Zapfsäulenreihe der Tankstelle stößt. Die Zapfsäulenreihe wird durch die Wucht des Aufpralls derart verschoben, dass diese gegen einen in der angrenzenden Tankgasse abgestellten und mit 3 Personen besetzten Pkw prallt und diesen erheblich beschädigt. Insgesamt werden 5 Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen sechsstelligen Eurobetrag beziffert. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 59-jährigen wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

