Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Baumaterial - Täter festgestellt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Durch eine Hildesheimer Funkstreifenwagenbesatzung wird am Samstag, 28.01.2023, gegen 21.45 Uhr, im Bereich des Ostends ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus Hildesheim kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten eine größere Menge an Baumaterialien in dem angehaltenen Fahrzeug fest. Offenbar hatte der 61-jährige diese unmittelbar zuvor von einer nahegelegenen Baustelle entwendet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der 61-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Baumaterialien konnten der geschädigten Firma zurückgegeben werden.

