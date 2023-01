Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 27.01-29.01.2023

Hildesheim (ots)

(wol) Fahndungserfolg nach Verkehrsunfallflucht

Samstag, 28.01.2023, 20:55 Uhr - 31008 Elze, Bundesstraße 3

Am Samstagabend verursachte ein 39-Jähriger Barsinghäuser im Alfelder Ortsteil Limmer einen Verkehrsunfall und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Beamte der Polizei Elze konnten den Unfallflüchtigen während der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auf der Bundesstraße 3 bei Elze feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten neben entsprechenden unfallbedingten Schäden am PKW auch Alkoholgeruch in der Atemluft des Barsinghäusers fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war jedoch aufgrund der starken Alkoholisierung des 39-Jährigen nicht möglich. Im Anschluss an die Verkehrskontrolle erfolgte die Entnahme einer Blutprobe im Gronauer Krankenhaus. Weiterhin wurde der Führerschein des Barsinghäusers sichergestellt. Gegen den 39-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses und einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze konnten am Samstag und am Sonntag insgesamt 13 Verstöße festgestellt werden. Die schnellste Fahrzeugführerin wurde bei erlaubten 70 km/h auf der Bundesstraße 3 mit 104 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. In diesem Fall hat die Betroffene ein Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt in Flensburg zu erwarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell