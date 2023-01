Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 35-jähriger Albaner mit 2,7 Kilogramm Kokain auf der Bundesautobahn 40 festgenommen

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Bereits am 16. Januar 2023 um 18:30 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei einen 35-jährigen Albaner als Fahrer eines Volkswagen Passat auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen. Der Mann gab gegenüber der eingesetzten Streife an, für fünf Stunden eine Freundin in Amsterdam besucht zu haben und nun auf dem Weg nach Herne zu sein. Der Fahrer konnte im Rahmen der Kontrolle keine Reisedokumente vorlegen. Zudem stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es sich bei dem albanischen Führerschein des Mannes um eine Totalfälschung handelt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Personenkraftwagens wurden durch die Bundespolizei in einem nachträglich eingebauten professionellen Versteck drei Pakete mit einem Gesamtgewicht von 2,7 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der Albaner wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Person befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der aufgefundenen Betäubungsmittel beläuft sich auf 197.000 Euro.

