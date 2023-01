Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger irrt durch Hauptbahnhof - Bundespolizei verhilft zum Schlafplatz

Hagen - Wuppertal (ots)

Gestern Abend (17. Januar) suchte ein Minderjähriger die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof auf. Dieser bat die Beamten um Hilfe, welcher sie auch nachkamen.

Gegen 21:45 Uhr erschien ein 16-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen. Er gab an, dass er bereits eine Weile durch den Bahnhof geirrt und auf der Suche nach einem Schlafplatz sei. Der marokkanische Staatsbürger erklärte, dass er zuvor in einer Flüchtlingsunterkunft in Wuppertal übernachtet hätte. Dort habe er sich jedoch nicht zurechtgefunden. Der Minderjährige wandte sich an die Beamten, weil er nicht mehr weiterwusste und bat diese um Hilfe. Anhand seiner getätigten Angaben konnte die Identität des jungen Mannes zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Einsatzkräfte kontaktierten das Jugendamt und verhalfen dem Jugendlichen so zu einem Schlafplatz für die bevorstehende Nacht.

