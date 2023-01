Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl - bei Kontrolle durch Bundespolizei geflohen

Münster (ots)

Er hat wohl genau gewusst, warum er sofort die Flucht ergriff, als ihn Beamte der Bundespolizei ansprachen. Seine Freiheit stand auf dem Spiel. Der 19-Jährige sollte am Montagabend (16. Januar) im Hauptbahnhof Münster von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert werden, als er sein Heil in der Flucht suchte. In der Von-Vincke-Straße haben ihn die Bundespolizisten dann festgenommen. Gegen den Deutschen aus dem Kreis Steinfurt bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Rheine. Aus mehreren Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung hatte der junge Mann noch eine Jugendstrafe von zwei Jahren zu verbüßen. Da er untergetaucht war, war er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Er wurde verhaftet und am Dienstagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell