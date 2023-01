Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 53 - Jährige fährt mit ihrem PKW ins Gleis - Zug kann noch rechtzeitig bremsen

Kleve - Emmerich - Vrasselt (ots)

Am 16.01.2023 gegen 19:50 Uhr kam es auf der Bahnstrecke von Oberhausen nach Emmerich am Bahnkilometer 56,74 auf Höhe des Bahnübergangs Emmerich / Vrasselt zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Eine 53-jährige Polin befuhr mit ihrem PKW von der Reeser Straße kommend die Broichstraße. Kurz nach Passieren der Feuerwache Vrasselt beabsichtigte die Frau rechts in den Bahnweg einzubiegen. Aus unbekannten Gründen bog die Fahrerin auf dem Bahnübergang zu früh rechts ab und kam mit ihrem Fahrzeug im Gleisbereich in Fahrtrichtung Oberhausen zum Stehen. Der Triebfahrzeugführer eines aus Emmerich kommenden ICE erkannte das Hindernis und konnte den Zug ca. 100 Meter vor dem Fahrzeug stoppen. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Gleisbereich geborgen. Der PKW war weiterhin fahrtüchtig und die PKW- Führerin konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen werden. Durch die Streckensperrung erhielten acht Züge eine Gesamtverspätung von 382 Minuten. Zwei weitere Züge mussten umgeleitet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt entstanden durch den Vorfall keine Personenschäden. Die Bundespolizeiinspektion Kleve ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell