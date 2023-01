BPOL NRW: Bewährung widerrufen - Bundespolizei nimmt 33-Jährige fest

Dortmund (ots) - Gestern Nacht (16. Januar) verhalfen Bundespolizisten einem 21-Jährigen zurück zu seinen Reiseunterlagen, welche er am Dortmunder Hauptbahnhof verloren hatte. Ein "Finder" forderte für die Rückgabe eine dreistellige Geldsumme. Gegen 1:15 Uhr wurde ein 21-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Er erklärte den ...

