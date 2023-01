Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte versucht zweimal Handy zu entreißen - Bundespolizei ermittelt

Bochum - Herne (ots)

Am Montagmittag (16. Januar) soll eine Unbekannte im Bochumer Hauptbahnhof zunächst einer 28-Jährigen versucht haben unter Faustschlägen das Smartphone zu entwenden. Anschließend soll sie einer 25-Jährigen das Mobiltelefon entrissen haben, welches dabei zu Boden fiel.

Gegen 14 Uhr erschienen zwei junge Frauen, sowie ein Zeuge in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum und gaben an, dass sie soeben Opfer einer versuchten Straftat geworden seien. Die 25- und 28-Jährigen haben sich eine halbe Stunde zuvor im U-Bahnbereich des Hauptbahnhofs aufgehalten, als eine ihnen Unbekannte die 28-jährige Deutsche angesprochen habe. Während des Gesprächs soll die Verdächtige, die Frau aus Herne beschimpft haben, da sie sich zu nah an einer angrenzenden Gruppe von Kinder befunden haben soll. Als die 28-Jährige einen Schritt zur Seite machte, versuchte die Unbekannte das Smartphone, welches sie in ihrer Hand gehalten habe, zu entreißen. Da der Erfolg nicht eingetreten sei, habe die Frau Gewalt eingesetzt, indem sie der Geschädigten mehrfach mit Faustschlägen in den Bauch geschlagen habe.

Kurz darauf habe sich die Tatverdächtige zu der 25-Jährigen begeben, welche sich in unmittelbarer Nähe befand, und habe ihr unvermittelt das Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Dieses fiel dabei zu Boden. Die indische Staatsangehörige habe reflexartig die Täterin an der Jacke festgehalten und durch laute Schreie auf sich aufmerksam gemacht. Ein 29-Jähriger eilte der Bochumerin zur Hilfe. Die Unbekannte flüchtete jedoch ohne Diebesgut in die bereitstehende U35 (in Fahrtrichtung Bochum-Riemke Markt) und verschwand in der Menschenmenge.

Die Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen des U-Bahnbereiches. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes und Körperverletzung im Versuch gegen die Unbekannte ein.

