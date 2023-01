Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Herner Bahnhof - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl - 200 Tage JVA

Herne - Recklinghausen (ots)

Gestern Nachmittag (16. Januar) hielten Bundespolizisten im Bahnhof Herne einen 40-Jährigen an. Eine Staatsanwaltschaft suchte nach dem Mann.

Gegen 17 Uhr bestreiften Einsatzkräfte die Haupthalle des Herner Bahnhofs, als ihnen ein Mann auffiel. Die Bundespolizisten hielten ihn an und kontrollierten ihn. Dabei ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach dem polnischen Staatsbürger fahnden ließ.

Das Amtsgericht Recklinghausen hatte ihn im vergangenen Jahr wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung, zu einer Freiheitsstrafe von 200 Tagen verurteilt. Den Führerschein musste der 40-Jährige zudem für 2 Jahre abgeben. Da der Verurteilte die alternative Geldstrafe von 4000 Euro nicht bezahlt hatte, ließ die Staatsanwaltschaft Bochum ihn zur Festnahme ausschreiben.

Bundespolizisten nahmen den Recklinghäuser fest und brachten ihn wenig später in eine Justizvollzugsanstalt.

