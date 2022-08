Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis von dem Brand in der Steinbeisstraße. In einem ansässigen Betrieb brannten Schränke mit Elektronik. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ursache des Brandes soll ein Defekt sein. Ob diese in Zusammenhang mit Arbeiten stehen, die dort in den letzten Tagen ausgeführt wurden, wird noch geprüft. Die Polizei ...

