Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann in Polen gesucht - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde am Montagabend (16. Januar), um 19.35 Uhr, ein Mann (60) durch Bundespolizisten festgenommen. Mit einem internationalen Haftbefehl wurde nach dem Mann gesucht.

Aufgrund eines Ladendiebstahls in einem Buchhandel im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde der 60-jährige polnische Staatsangehörige polizeilich überprüft. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass ein Gericht in Polen nach dem Mann aufgrund mehrerer Körperverletzungsdelikte suchte und festzunehmen war. Nach erfolgter Festnahme soll er an das Land Polen ausgeliefert werden.

Die Beamten der Bundespolizei nahmen den Mann fest und übergaben ihn am Folgetag dem Amtsgericht Düsseldorf. Wegen des Diebstahls wurde ein Strafverfahren gegen den Festgenommenen eingeleitet. In Deutschland ist er bereits wegen Diebstahlsdelikten mehrfach in Erscheinung getreten.

