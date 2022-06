Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkoholisierter Fahrer eines Citroen Jumper

Welkenbach (ots)

Am Mittwoch, den 15.06.2022 wird durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Hachenburg um 01:27 Uhr in der Höchstenbacher Straße in Welkenbach im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 31-jährigen Fahrer eine Citroen Jumper Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Mann aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

