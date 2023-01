Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kommt am Boden liegenden Passanten zur Hilfe

Essen (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (17. Januar) verständigten Bundespolizisten Rettungskräfte, da ein Mann am Essener Hauptbahnhof über starke Schmerzen klagte.

Gegen 15:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen. Dabei fiel ihnen am Bahnhofsvorplatz ein Mann auf, welcher am Boden lag. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem Deutschen und sprachen diesen an. Der 37-Jährige reagierte auf die Ansprache jedoch nur bedingt. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass er nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte.

Im weiteren Verlauf klagte der Essener über massive Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule. Die Polizisten alarmierten sofort einen Rettungswagen, welcher ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachte.

