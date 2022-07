POL-MK: Drei Fahrräder entwendet

Hemer (ots) - Nach der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Hemer am Freitagabend, um kurz vor 19:00 Uhr, schweben die 32-jährige Frau und der 36-jährige Mann, die aus den Trümmern gerettet werden konnten, weiterhin in Lebensgefahr. Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle werden am Montag fortgesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen weiter. Zur Klärung ...

