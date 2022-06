Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kabel von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.06.2022) wurde der provisorische Verkaufswagen einer Bäckereifiliale in der Vogtlandstraße Ziel bislang unbekannter Täter. Dabei entwendeten sie das für die Stromzufuhr verlegte Starkstromkabel und entkamen unerkannt. Zeugen, welche im Zeitraum zwischen 03.30 Uhr und 06.00 Uhr in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0 zu melden.

