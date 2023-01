POL-HI: Fahranfänger unter Drogeneinfluss in Bad Salzdetfurth gestoppt

Hildesheim (ots) - (wol) 31008 Elze OT Wülfingen, In den Wippen 29.01.2023 - 17:41 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geraten Kleidungsstücke in einem Altkleidercontainer in Brand. Der Brand wird durch die freiwillige Feuerwehr Wülfingen gelöscht. Durch das Feuer entsteht an dem Altkleidercontainer ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und ...

mehr