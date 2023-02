Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: WhatsApp-Betrug, Unfälle, Kupfer entwendet

Aalen (ots)

Oberrot: Mann wird Opfer eines WhatsApp-Betrugs

Am Dienstagnachmittag gegen 13:15 Uhr meldete sich ein Betrüger mittels WhatsApp bei einem älteren Mann aus Oberrot und gab sich als dessen Sohn aus. Im weiteren Verlauf des Chats bat er den Mann aus Oberrot um zwei Überweisungen. Dieser Bitte kam das Opfer des Betruges nach, in dem Glauben, sich mit seinem Sohn zu unterhalten, und überwies einen unteren vierstelligen Geldbetrag. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Die Polizei rät zur besonderen Vorsicht, wenn Geldforderungen an sie gerichtet werden und beachten Sie nachfolgende Hinweise: Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Kurz nach 13:30 Uhr am Donnerstag befuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer die Schönberger Straße bzw. die Zufahrtstraße zum dortigen Sportplatz. An der Einmündung zur K2663 wollt er nach links abbiegen, wobei er einen von rechts aus Richtung Ortsmitte Unterrot ordnungsgemäß heranfahrenden Skoda eines 69-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Wallhausen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitagmorgen kurz vor 7:00 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Skoda-Fahrer die Blaufelder Straße in Richtung Crailsheim. Aufgrund der Verkehrslage musste er seinen Wagen anhalten. Ein nachfolgender 25-jähriger Jeep-Fahrer übersah dies und fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.600 Euro.

Schwäbisch Hall: Kupfer entwendet

Zwischen Mittwochmorgen 07 Uhr und Donnerstagnachmittag 16 Uhr entwendete ein Dieb mehrere Kupferleitungen aus einem Schuppen im Großcomburger Weg. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 08 Uhr und 10 Uhr einen Steinpoller im Bereich eines Parkhauses in der Münzstraße. Dort verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Hinweisen zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell