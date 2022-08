POL-PPRP: Trickbetrug durch falschen Sohn

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es im Stadtteil Oggersheim vermehrt zu Rollerdiebstählen. Unbekannte Täter brachen hierbei die Frontverkleidung von insgesamt drei Rollern auf, um diese anschließend kurzzuschließen. Die Taten ereigneten sich am 24.08.2022, zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr, in der Adolf-Kolping-Straße, in der Berthold-Brecht-Straße und in der Adolf-Diesterweg-Straße. Hinweise werden an ...

