Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte entwenden mehrere Roller

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es im Stadtteil Oggersheim vermehrt zu Rollerdiebstählen. Unbekannte Täter brachen hierbei die Frontverkleidung von insgesamt drei Rollern auf, um diese anschließend kurzzuschließen. Die Taten ereigneten sich am 24.08.2022, zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr, in der Adolf-Kolping-Straße, in der Berthold-Brecht-Straße und in der Adolf-Diesterweg-Straße.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten sein Zweirad, egal ob Motorrad, Motorroller, Mofa, Fahrrad oder E-Scooter gegen Diebstahl zu sichern. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

