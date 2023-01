Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: an mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 28.01.2023, auf Sonntag, 29.01.2023, wurden an drei Fahrzeugen jeweils ein Reifen von einem Unbekannten abgestochen. Die Fahrzeuge standen in der Karl-Fürstenberg-Straße in Höhe der Hausnummer 77. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell