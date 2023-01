Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auto stürzt Böschung hinunter - Fahrer kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 29.01.2023, gegen 10:10 Uhr, ist auf der B 317 zwischen Feldberg und Brandenberg ein Auto eine Böschung hinabgestürzt. Der 40-jährige Fahrer war auf der glatten Straße in Rutschen geraten. Die Vorderreifen dürften mangelhaft gewesen sein. Der SUV geriet von der Fahrbahn, überfuhr eine beginnende Leitplanke und prallte gegen einen Baum, bevor er mehrere Meter unterhalb der Straße zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Zwei im Fond mitfahrende Kleinkinder überstanden den Unfall nach dem derzeitigen Kenntnisstand unversehrt. Der Sachschaden am SUV liegt bei rund 25000 Euro. Rettungsdienst, Bergwacht, Feuerwehr und Polizei waren mit starken Kräften an der Unfallstelle im Einsatz. Zeitweise war die Straße komplett gesperrt.

