POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Brand einer Kfz-Werkstatt in Edewecht

Am 22.11.22, um 12:28 Uhr, kommt es in Edewecht, in der Industriestraße in einer Kfz-Werkstatt bei Arbeiten an einem Fahrzeug mit einem Trennschleifer zu Funkenflug. Funken gelangen dabei unbemerkt ins Fahrzeuginnere. Das Fahrzeug gerät in Brand. Das sich schnell ausbreitende Feuer greift auf andere, in der Kfz-Werkstatt abgestellte Fahrzeuge und auf die Hallenkonstruktion über. Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr kommt es zu hohen Schäden am Gebäude und an mehreren Fahrzeugen.

