Polizei Mettmann

POL-ME: 83-Jährige um hochwertigen Schmuck betrogen - Mettmann - 2208134

Mettmann (ots)

Eine Seniorin aus Mettmann ist am Montag (29. August 2022) von bislang unbekannten Tatverdächtigen um hochwertigen Schmuck betrogen worden. Die Frau bekam über ihr Festnetztelefon einen sogenannten Schockanruf.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr bekam eine 83-jährige Frau aus Mettmann einen Anruf über ihr Festnetztelefon. Eine männliche Person gab sich als ihr Sohn aus und gab an, einen schweren Unfall verursacht zu haben, bei dem eine schwangere Frau getötet worden sei. Kurz darauf übernahm eine andere männliche Person das Gespräch und gab sich als Polizist aus. Der Betrüger gab an, dass der Sohn der Mettmannerin in Gewahrsam genommen wurde und nur gegen eine hohe Kautionssumme entlassen werden könne.

Die Frau wurde durch perfide Gesprächsführung derartig unter Druck gesetzt, dass sie die Schilderungen für glaubhaft hielt. Da sie die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde sie nach Schmuck gefragt. Anschließend forderten die Betrüger sie auf, den Schmuck zum Mettmanner Amtsgericht an der Gartenstraße zu bringen.

Dieser Aufforderung kam die 83-Jährige nach und übergab hochwertigen Schmuck in einer Schmucktasche an eine weibliche Abholerin, die an ihrem Pkw erschien. Die Seniorin stand mit ihrem Fahrzeug auf einem Stellplatz an der Gartenstraße gegenüber der Parkplatzeinfahrt des Evangelischen Krankenhauses. Im weiteren Verlauf wurde die Mettmannerin aufgefordert, eine hohe Geldsumme von ihrem Geldinstitut abzuholen. Als das Gespräch unterbrochen wurde, bekam die Seniorin Zweifel und bemerkte den Betrug. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weibliche Abholerin kann sie wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - schlank - blonde, lange Haare zum Zopf gebunden - trug ein blau-weißes Kleid

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der Abholerin machen können, sich auf der Mettmanner Wache oder unter der Rufnummer 02104 982-6250 zu melden.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wiederholt eindringlich ihre Warnungen vor Betrügern aller Art: Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, sich jemand als ein enges Familienmitglied ausgibt und im weiteren Verlauf Geldsummen oder Schmuck gefordert werden. Trennen Sie immer selbstständig das Gespräch und rufen Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern an, um die Informationen zu überprüfen. Machen Sie niemals Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögenswerten gegenüber Fremden. Die Polizei oder Gerichte fordern niemals Schmuck oder hohe Kautionssummen am Telefon. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf und informieren Sie die Polizei unter der 110. Achten Sie auch vermehrt auf unbekannte Personen an der Haustüre: Mitarbeiter von Unternehmen kündigen sich in der Regel an und können sich ausweisen. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen, Nachbarn und Bekannten immer wieder über diese und andere Betrugsmaschen.

