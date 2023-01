POL-FR: Todtnau: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer übersteht Überschlag unverletzt

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 28.01.2023, zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurde ein Mercedes-Benz auf dem Parkplatz eines Discounters in der Riedstraße in Lauchringen beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den geparkten Mercedes-Benz hinten rechts. Der verantwortliche Fahrer verließ unerkannt die Örtlichkeit. Am Mercedes-Benz wurde ein Schaden von ...

