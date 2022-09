Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falschfahrer auf der BAB 27 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/BAB27. Am heutigen Donnerstagmorgen (01.09.2022) gingen bei der Polizei gegen 07:30 Uhr mehrere Meldungen über einen Falschfahrer ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines weißen Transporters (geschlossener Kasten mit Hochdach, ohne Aufschrift) zunächst an der Anschlussstelle Altenwalde vorschriftsgemäß auf die BAB27 in Richtung Cuxhaven aufgefahren, wendete dann aber noch im Bereich des Beschleunigungsstreifens und war folglich als Falschfahrer auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Ein Lkw-Fahrer erkannte die Situation frühzeitig und schaltete geistesgegenwärtig seine gelben Rundumleuchten ein. Ein Unfall konnte so verhindert werden. Bisher liegen der Polizei zwei Meldungen über Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer vor, welche abbremsen oder ausweichen mussten. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen konnte der Verursacher nicht angetroffen werden. Dieser hatte vermutlich abermals gewendet oder war an der Anschlussstelle Nordholz abgefahren. Zeugen werden daher geben sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

