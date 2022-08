Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Führerschein, aber mit Einhandmesser unterwegs

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Donnerstag (30.08.2022) wurde gegen 15:00 Uhr ein 27-jähriger Paderborner mit seinem PKW in der Leher Straße in Schiffdorf-Spaden kontrolliert. Zunächst versuchte der Mann die Personalien seines Zwillingsbruders anzugeben. Jedoch konnten die eingesetzten Beamten diese Behauptung schnell entkräften. Der Hintergrund war, dass dem Mann die Fahrerlaubnis aufgrund zu vieler Einträge im Verkehrszentralregister entzogen worden war. Des Weiteren führte er ein verbotenes Einhandmesser mit sich, welches sichergestellt wurde. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell