Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagnachmittag (21.05.2022) von der Bundesstraße 27 abgekommen und hat dabei einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht. Der 22-Jährige war mit seinem Toyota Yaris gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Im Bereich der Überleitung zur Bundesstraße 10 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Toyota gegen mehrere Verkehrszeichen sowie Leitpfosten und überschlug sich. Verkehrsteilnehmer befreiten den Verletzten aus dem Auto und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn anschließend in ein Krankenhaus brachten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

