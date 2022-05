POL-S: Zeugenaufruf: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht auf der Bundesautobahn 7 nahe Berkhof einen Unfall mit mehreren Verletzten und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte haben am Freitag (20.05.2022) oder Samstag (21.05.2022) aus einer Garage an der Mittenfeldstraße ein Pedelec gestohlen. Die Täter schoben vermutlich zwischen 04.45 Uhr am Freitag und 12.00 Uhr am Samstag das Garagentor gewaltsam nach oben und erbeuteten anschließend das dort abgestellte neongrüne Pedelec der Marke Ghost, Modell Kato, im Wert von zirka 2.000 Euro. Zeugen werden ...

mehr