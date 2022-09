Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwochabend (31.08.2022) kam es gegen 19:30 Uhr auf der Werner-Kammann-Straße, unweit der Polizeiinspektion Cuxhaven, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Cuxhavener befuhr mit seinem Fahrrad zunächst den Fuß- und Radweg in Richtung Rathaus. Plötzlich fuhr er hinter einem Transporter unvermittelt und ohne Zeichen zu geben nach links auf die Fahrbahn. Eine 20-jährige Cuxhavenerin konnte mit ihrem PKW nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Werner-Kammann-Straße war für die Unfallaufnahme noch bis ca. 22:00 Uhr voll gesperrt.

