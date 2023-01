POL-FR: Wehr: Präsenz bei Fasnachtsveranstaltung

Freiburg (ots) - Weil er Rettungskräfte beleidigt und angegriffen haben soll, kam am Freitagabend, 27.01.2023, in Todtmoos ein 47-jähriger mutmaßlich alkoholisierter Mann in Gewahrsam. Nach einem Sturz waren seine Ehefrau und er in einem Rettungswagen versorgt worden. Während der Fahrt soll es dann zu den Vorfällen gegenüber der Rettungswagenbesatzung gekommen ...

mehr