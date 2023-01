Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Rettungskräfte angegangen - Betrunkener kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Weil er Rettungskräfte beleidigt und angegriffen haben soll, kam am Freitagabend, 27.01.2023, in Todtmoos ein 47-jähriger mutmaßlich alkoholisierter Mann in Gewahrsam. Nach einem Sturz waren seine Ehefrau und er in einem Rettungswagen versorgt worden. Während der Fahrt soll es dann zu den Vorfällen gegenüber der Rettungswagenbesatzung gekommen sein. Ein mutmaßlicher körperlicher Angriff konnte durch nachfahrende Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bergwacht unterbunden werden. Der aggressive Mann wurde der Polizei übergeben, die ihn in Gewahrsam nahm, eine Blutentnahme anordnete und Ermittlungen einleitete.

