POL-FR: Häusern: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstagabend, 28.01.2023, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 500 bei Häusern vier Personen verletzt. Kurz nach 20:00 Uhr war ein aus Richtung Schluchsee kommender 65-jähriger Mercedes-Fahrer in einer Kurve ins Schleudern geraten. Er dürfte bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell gefahren sein. Der Mercedes-Benz kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge waren mit je zwei Personen besetzt. Alle vier wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 35000 Euro. Bis zur Bergung der Autos war die Bundesstraße etwa zwei Stunden lang gesperrt. Die Feuerwehr unterstütze mit drei Fahrzeugen die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

