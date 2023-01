Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zwei verletzte Autoinsassen nach zweifachem Überschlag

Freiburg (ots)

Zwei verletzte Autoinsassen waren nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, 28.01.2023, auf der B 500 in Höhe Höchenschwand-Frohnschwand zu beklagen. Gegen 14:40 Uhr war der 19-jährige Fahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Straße geraten. Der SUV prallte gegen eine Leitplanke und überschlug sich in der Folge zwei Mal. Neben dem Fahrer verletzte sich auch der 44 Jahre alte Beifahrer leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am SUV dürfte ein Sachschaden von rund 8000 Euro verursacht worden sein.

