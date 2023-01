Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand im Industriegebiet Freiburg-Nord

Freiburg (ots)

Freiburg

Heute, am 29. Januar 2023, gg. 14:00 Uhr, entstand ein Brand an einem abgestellten PKWs im Hinterhof einer Firma im Industriegebiet Freiburg-Nord. Der Brand griff auf mindestens 5 weitere PKWs über, wobei 5 PKWs völlige ausbrannten. Das Feuer beschädigte auch die Außenfassaden von zwei Gebäuden an, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro; Menschen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten kam es zu geringen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen zur Ursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern an.

Stand: 19:00 Uhr

FLZ/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell