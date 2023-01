Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Alkoholisierter Autofahrer hat keinen Führerschein

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach, 79618 Rheinfelden, Dürerstraße

Am Samstag, den 29.01.2023 führten Beamte des Polizeireviers Rheinfelden gegen 22:15 Uhr in der Dürerstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Die anschließende Atemalkoholkontrolle beim 43-jährigen Fahrer eines Chevrolets ergab einen Wert von über 1,7 Promille und machte eine Blutentnahme erforderlich. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, was in der Regel mindestens eine empfindliche Geldstrafe nach sich zieht.

