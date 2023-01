Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Frontalkollision auf der "Zollfreien" - zwei Schwerverletzte - beide Beteiligte wohl alkoholisiert

Freiburg (ots)

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 26.01.2023, die Bundesstraße 317 in Richtung Lörrach, als er gegen 22.30 Uhr nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll und dabbei mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Pkw-Fahrerin frontal kollidierte. Beide Beteiligte wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Beteiligte waren wohl unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs. Ein Test bei dem 59-Jährigen ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Der Test bei der 49-Jährigen ergab ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei entfernte die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr vor Ort.

