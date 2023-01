POL-FR: Rheinfelden: Radfahrer kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Mit ihrem E-Bike war am Donnerstag, 26.01.2023 gegen 15.30 Uhr eine 71 Jahre alte Frau in der Wallbacher Straße in Richtung Wallbach unterwegs. An der Einmündung "Im Grütt" beabsichtigte sie nach links abzubiegen und befuhr hierzu ordnungsgemäß die Linksabbiegerspur. Zu diesem Zeitpunkt stand ein VW Caddy an der Haltelinie der Einmündung, welcher verkehrsbedingt anhalten musste und anschließend ...

