BPOLI-WEIL: Fahrzeug im Gleis

Emmendingen (ots) - Ein 34-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, konnte durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Emmendingen festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Sonntagvormittag (12.06.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 34-Jährigen am Bahnhof Emmendingen. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass dieser mit zwei Haftbefehl gesucht wurde. Jeweils ...

