BPOLI-WEIL: Frau löst Rettungseinsatz aus

Freiburg (ots)

Durch das Besteigen eines Strommasts am Hauptbahnhof Freiburg löste eine 36-Jährige einen Einsatz für Bundespolizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus. Durch das Besteigen des Strommasts bestand Lebensgefahr. Die 36-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Am Samstag (11.06.2022) gegen 18:50 Uhr erklomm ein 36-Jährige einen Strommast am Bahnsteig 4/5 des Hauptbahnhof Freiburg und brachte sich dadurch in Lebensgefahr. Die Kommunikation mit einer Streife der Bundespolizei verweigerte die iranische Staatsangehörige und verblieb zunächst auf ca. drei Metern Höhe. Sicherheitshalber mussten deshalb mehrere Gleise des Hauptbahnhofs gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet werden. Nach mehrmaliger Aufforderung und aufspannen eines Sprungtuches durch die Feuerwehr kam die 36-Jährige selbstständig vom Strommast und konnte durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Nach ärztliche Begutachtung wurde die Frau in ein Zentrum für Psychiatrie eingeliefert werden. Da sich die 36-Jährige gegenüber der Bundespolizei nicht äußerte ist der Grund für die Handlung bislang nicht bekannt. Durch die Bundespolizei wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem drohend er Frau zivilrechtliche Forderungen.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Besteigen von Strommasten oder Zügen. Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15 000 Volt, das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Diese Kombination ist in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde zu gelangen. Der menschliche Körper, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, ist in diesem Moment der "leitende Gegenstand". Starke bis tödliche Verbrennungen sind die Folge.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell